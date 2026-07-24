Un constructor de Toledo, investigado por manipular de forma irregular más de 50 toneladas de amianto

Nave en la que se almacenaban los residuos con amianto de forma irregular. Guardia Civil

La Guardia Civil investiga al propietario de una empresa de construcción de la provincia de Toledo por almacenar de forma irregular más de 50 toneladas de residuos con amianto en una nave industrial de la comarca de La Sagra. La investigación también apunta a la manipulación irregular de otras 750 toneladas de este material peligroso.

La actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Illescas se inició tras una denuncia sobre la existencia de un almacén clandestino en la zona norte de la comarca de La Sagra.

Las primeras pesquisas permitieron determinar que la empresa realizaba trabajos de desmontaje de elementos con amianto en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares de las provincias de Alicante, Barcelona, Ciudad Real, La Coruña, Madrid, Murcia y Toledo.

Según la investigación, los residuos no habrían sido retirados conforme a los procedimientos establecidos por la normativa.

Trabajadores expuestos al material

En concreto, los agentes sostienen que las placas de amianto no fueron humedecidas ni encapsuladas para fijar las fibras y evitar su liberación durante los trabajos de desmontaje, lo que habría incrementado el riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente.

Durante la investigación, el Seprona constató además que seis trabajadores accedían de forma habitual al almacén y permanecían expuestos de manera continuada a las fibras cancerígenas del amianto sin disponer de las medidas de protección y seguridad exigidas por la legislación.

Los agentes detectaron también diversas presuntas irregularidades relacionadas con la actividad de la empresa. Entre ellas figuran el envío a la Administración de mediciones presuntamente fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto de aquel en el que se desarrollaban los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes.

Asimismo, la Guardia Civil comprobó que la documentación relativa al destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados, cuando, según la investigación, en realidad fueron abandonados en la nave industrial investigada.

Por estos hechos, el propietario de la empresa ha sido investigado como presunto autor de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental.