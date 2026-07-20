Herido grave un joven de 19 años al recibir una puñalada con un arma blanca en Seseña (Toledo)

Un joven de 19 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir una agresión con arma blanca en la localidad toledana de Seseña durante la madrugada de este lunes.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 00:35 horas, cuando se alertó de una agresión ocurrida en la calle del Cristo.

Hasta el lugar se desplazó un médico de Urgencias, que atendió al joven en el lugar de los hechos. Posteriormente, una UVI móvil lo trasladó en estado grave, al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresado.

Además de los recursos sanitarios, en el operativo participaron agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de Seseña y una ambulancia de soporte vital.