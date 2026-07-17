Un hombre de 70 años muere ahogado en la piscina de una urbanización de Albalate de Zorita

Un hombre de 70 años ha fallecido por ahogamiento en una piscina en Albalate de Zorita (Guadalajara).

El aviso se ha producido a las 13.22 horas en la urbanización Nueva Sierra de Altomira en una piscina comunitaria. El varón ha sido encontrado inconsciente.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado. El médico de Urgencias ha llegado antes al lugar y ha certificado el fallecimiento.