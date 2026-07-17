Un hombre de 70 años muere ahogado en la piscina de una urbanización de Albalate de Zorita
La víctima fue localizada inconsciente; los servicios de emergencia solo pudieron certificar su defunción.
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Un hombre de 70 años ha fallecido por ahogamiento en una piscina en Albalate de Zorita (Guadalajara).
El aviso se ha producido a las 13.22 horas en la urbanización Nueva Sierra de Altomira en una piscina comunitaria. El varón ha sido encontrado inconsciente.
Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado. El médico de Urgencias ha llegado antes al lugar y ha certificado el fallecimiento.