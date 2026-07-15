Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de dos incendios forestales en Ciudad Real y Guadalajara

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha informado de un incendio forestal originado este miércoles en Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real).

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales Fidias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha sido detectado a las 13.08 horas por un vigilante fijo.

En la extinción de las llamas ya han participado un total de 27 medios, siete de ellos aéreos, y 102 personas.

Por el momento, se mantiene en Nivel 0 de emergencia.

Incendio en Guadalajara

Por otro lado, el Plan Infocam ha informado de un incendio detectado a las 13.13 horas de la tarde en Budia (Guadalajara). Las llamas afectan a un terreno forestal de matorral, un espacio leñoso no arbolado.

Hasta ahora han participado 12 medios, tres de ellos aéreos, y 43 personas.