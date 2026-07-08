Un hombre golpea a su padre de 70 años y lo deja inconsciente, amenaza a su madre y agrede a los agentes en Mora (Toledo)

Un hombre de 30 años ha sido detenido tras propinar un puñetazo a su padre, un varón de 70 años, en la terraza de un establecimiento hostelero en la localidad toledana de Mora.

Los hechos sucedieron el pasado 30 de junio y fue un vecino quien alertó de la agresión a la Guardia Civil. Al personarse en el lugar, los agentes se toparon con la víctima inconsciente en el suelo y rodeada de un charco de sangre.

En las inmediaciones, las autoridades localizaron a su hijo, presunto autor del ataque, quien fue detenido por un delito de lesiones graves en el ámbito familiar. El padre sufrió graves heridas en la cabeza y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el Hospital Universitario de Toledo.

El juzgado correspondiente decretó para el detenido libertad provisional con una orden de alejamiento estricta respecto a sus padres y el domicilio familiar. Sin embargo, este hizo caso omiso y regresó al día siguiente a la vivienda y comenzó a golpear la puerta de acceso hasta romperla, mientras amenazaba de muerte a su madre.

La Guardia Civil acudió ante la gravedad de la situación y el autor inició la huida a pie. Finalmente fue interceptado y nuevamente detenido, aunque esta vez volcó su violencia contra los agentes a quienes lanzó varios puñetazos y patadas. Tras pasar a disposición judicial por segunda vez, se dictaminó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.