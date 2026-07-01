Desarticulan una banda criminal de albaneses que mantenía un cultivo con 221 plantas de cannabis en Munera (Albacete)

La Guardia Civil ha detenido a seis personas de nacionalidad albanesa, con edades comprendidas entre 25 y 45 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública como responsables de un cultivo de marihuana en el que se han intervenido 221 plantas de cannabis. Los detenidos también se enfrentan a otro delito de defraudación de fluido eléctrico y un tercero de pertenencia a grupo criminal.

La operación 'Canli' se originó cuando los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes, tuvo conocimiento de una posible actividad ilícita que pudieran estar realizando varias personas, relacionada con el cultivo y venta de sustancias estupefacientes en la localidad albaceteña de Munera.

A raíz de estas informaciones, los agentes encargados de las investigaciones realizaron vigilancias esporádicas en las inmediaciones del lugar en el que sospechaban que se estuviese llevando a cabo la actividad delictiva.

A través de estas vigilancias pudieron identificar a seis personas que frecuentaban el inmueble y que realizaban turnos de vigilancia con el fin de que el lugar estuviera custodiado las 24 horas.

A partir de aquí, la Guardia Civil solicitó una orden de registro para acceder a la propiedad investigada en cuyo interior pudieron localizar una plantación indoor de cannabis sativa compuesta por 221 plantas que una vez eliminadas las partes no aprovechables arrojaron un peso de 400 kg.

Además, fueron localizados 400 gramos de cogollos secos de esta sustancia vegetal listos para ser distribuidos.

La plantación indoor, aparte de contar con sus sistemas de riego, ventilación, refrigeración, iluminación, incorporaba sistemas electrónicos para el control permanente de temperatura y humedad que maximizaban la producción y rendimiento del cultivo, Estos sistemas se combinaban también con otros de videovigilancia y seguridad, según han apuntado fuentes del Instituto Armado.

40.000 euros de fraude eléctrico

El desmantelamiento de esta plantación indoor permitió verificar cómo los detenidos necesitaban para el funcionamiento de la instalación un elevado consumo de energía eléctrica que lograban a partir de un enganche ilegal a la acometida general de la red eléctrica. Así eran capaces de maximizar los beneficios y minimizar los costes de producción en el cultivo.

Una vez realizado el informe pericial por parte de la empresa distribuidora de fluido eléctrico, se estimó que la defraudación de fluido eléctrico podría superar los 40.000 euros.

En la fase final de la operación policial, además del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Roda, han intervenido efectivos del Equipo de Investigación de la misma localidad, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Albacete y de los Puestos de la Guardia Civil de Munera y La Roda.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición de la plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarrobledo, que ha entendido de las actuaciones y ha decretado el ingreso en prisión provisional para los seis detenidos.