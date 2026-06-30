Dos heridos, uno de ellos grave, en una reyerta con armas blancas en el polígono industrial de Balazote (Albacete)

Imagen del polígono industrial de Balazote (Albacete) en el que se ha producido la reyerta.

Una mujer de 42 años ha resultado herida de gravedad y un hombre de 61 también ha sufrido lesiones pero de menor consideración durante una reyerta con armas blancas ocurrida en el polígono industrial de Balazote (Albacete) esta madrugada.

Los hechos ocurrían sobre la 1:04 horas en una calle de la zona industrial de este municipio albaceteño, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia se encontraban con una mujer, con heridas graves, que tras practicarle los primeros auxilios ha sido evacuada de urgencia en UVI móvil al Hospital Universitario de Albacete, y un hombre de 61 años que pese a padecer heridas, presentaba un pronóstico menos delicado y ha sido trasladado, al mismo centro hospitalario, en ambulancia de urgencias.

Además de estos dos medios sanitarios encargados de los trasladados, al lugar de los hechos también ha acudido un médico de urgencias y agentes de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para esclarecer los detalles que han envuelto este suceso.