Buscan a Hasan, un hombre de 34 años desaparecido en Guadalajara desde el pasado 17 de junio

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Hasan, un hombre de 34 años desaparecido en Tórtola de Henares (Guadalajara).

La alerta se ha emitido después de que se le perdiera la pista el pasado 17 de junio en el municipio.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según ha expresado, mide 1,80 metros, pesa 50 kilos y es de constitución delgada. Sus ojos son negros y tiene el pelo corto, liso y negro.

Desde el CNDES instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.