Detenidas en Guadalajara dos cuidadoras por retirar 8.000 euros de la cuenta de una mujer de 86 años cuyo PIN conocían

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa tras sustraer presuntamente 8.000 euros de la cuenta bancaria de una vecina de Cabanillas del Campo de 86 años de edad.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la perjudicada, quien comunicó que había detectado varios reintegros de efectivo en su cuenta bancaria por un importe total de 8.000 euros, realizados mediante extracciones de 1.000 euros en cajero automático en distintos días, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Las gestiones practicadas por agentes de la Guardia Civil confirmaron que las detenidas trabajaban como cuidadoras de la víctima y que tenían acceso habitual a su tarjeta bancaria, ya que la acompañaban con frecuencia en sus compras. Esta circunstancia les habría permitido conocer el número PIN para operar con la tarjeta.

En el transcurso de la investigación se solicitaron y analizaron imágenes de videovigilancia de la zona en la que se realizaron las extracciones de efectivo. Las grabaciones obtenidas permitieron identificar a las dos detenidas efectuando reintegros en un cajero automático de la localidad de Cabanillas del Campo, sin la compañía de la titular de la cuenta bancaria.

Por los hechos expuestos, la Guardia Civil ha instruido diligencias por la detención de dos mujeres, de 55 y 35 años de edad, como presuntas autoras de un delito de estafa.