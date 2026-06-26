Buscan a Carlos Javier, un hombre de 47 años desaparecido en Carranque (Toledo)

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Carlos Javier, un hombre de 47 años desaparecido en Carranque (Toledo).

La alerta se ha emitido este viernes tras varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado 13 de junio.

Por el momento, la desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

Con el objetivo de buscar colaboración ciudadana, la asociación ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas.

En concreto, mide 1,80 metros y es de complexión delgada. Además, tiene el pelo moreno y canoso y los ojos verdes.

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 868286726, para que pueda contactar quien tenga alguna información sobre el hombre.