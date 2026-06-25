Operación jaula en Ciudad Real: persiguen y detienen a cinco integrantes de un grupo criminal especializado en robos

La Guardia Civil de Ciudad Real ha conseguido detener a cinco personas con antecedentes pertenecientes a un grupo criminal especializado en el robo. Tras actuar en un bar de Santa Cruz de Mudela, los agentes comenzaron una peligrosa persecución que se prolongó durante algunas horas.

A raíz del aviso por este robo, en la madrugada de este miércoles 24 de junio, la Guardia Civil junto a las policías locales del Viso del Marqués y de Calzada de Calatrava pusieron en marcha un dispositivo para la localización y detención de los presuntos autores, cinco personas que se desplazaban en dos vehículos de alta gama sustraídos en los municipios madrileños de Las Rozas y San Martín de Valdeiglesias.

Este dispositivo logró interceptar los coches cuando intentaban regresar a la provincia de Jaén. Sin embargo, en lugar de entregarse, protagonizaron una peligrosa huida que se saldó con el accidente de uno de los dos turismos.

En ese momento, los cinco delincuentes huyeron en el otro vehículo "poniendo nuevamente en peligro la vida de los agentes y del resto de usuarios de la vía",

Finalmente, abandonaron el coche en mitad de la calzada de la CM-4111 y continuaron su huida a pie y campo a través. En primera instancia fueron detenidos tres de los integrantes del grupo y durante el día el dispositivo se mantuvo desplegado hasta que por la tarde culminó con la detención de los otros dos.

Un grupo muy activo

Las pesquisas ejercidas por los agentes les han permitido conocer que este grupo había cometido ese mismo día otra tentativa de robo en un estanco de la provincia de Toledo, un robo con fuerza en Almuradiel y otro en la zona de Despeñaperros (Jaén), además del golpe en Santa Cruz de Mudela que desencadenó la operación.

Además, se les atribuyen los delitos de robo y uso de vehículo, delito de conducción temeraria, delito de atentado a agente de la autoridad e integración en grupo criminal.

Los presuntos autores de estos delitos son antiguos conocidos de los cuerpos de seguridad y poseen numerosos antecedentes, según apunta la Guardia Civil.

Estas cinco personas, junto con las diligencias instruidas, serán entregadas en el Tribunal Único de Almagro (Ciudad Real).