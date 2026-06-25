Detenido un hombre como presunto autor del apuñalamiento a una mujer en Las Pedroñeras el pasado lunes

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de quien no han trascendido datos, como presunto autor de la agresión con arma a una mujer de 37 en plena calle de Las Pedroñeras (Cuenca) el pasado lunes.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la detención se ha producido en la mañana de este jueves y que será este viernes cuando se celebre un juicio rápido contra el acusado.

Asimismo, han detallado que el hombre y la mujer no tenían ninguna relación sentimental, al menos actualmente. No obstante, la Guardia Civil está investigando las circunstancias en las que se produjeron los hechos, por si en el pasado hubieran mantenido algún tipo de relación.

Sucesión de los hechos

Los hechos ocurrieron poco antes de las 22 horas del pasado lunes, cuando la víctima se personó en el centro de salud de Las Pedroñeras con heridas de arma blanca en la cara y la pierna.

La mujer declaró que el autor de la agresión había sido un hombre y que el ataque se había producido en la vía pública del municipio.

Después de ser evaluada por el equipo médico de urgencia, fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital de Villarrobledo. Desde allí, sobre las 2 de la madrugada fue derivada al Hospital Universitario de Albacete, para ser internada en la UCI.

Según han confirmado a este medio fuentes cercanas al caso, la víctima continúa en la UCI y se encuentra estable.