Se incendia una chatarrería en Yuncler y el fuego genera una gran columna de humo junto a la autovía Madrid-Toledo

Un incendio declarado este miércoles en una chatarrería de Yuncler (Toledo) ha movilizado a efectivos de los parques de bomberos de Toledo, Illescas y Orgaz, que trabajan para extinguir las llamas y evitar su propagación a otras instalaciones próximas como el punto limpio de la localidad.

El fuego se ha originado a las 13:55 horas por causas que no han trascendido y afecta a una empresa de reciclaje y tratamiento de chatarra ubicada en la calle Olivilla de la localidad, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La intensidad del incendio ha provocado una densa columna de humo negro que resulta visible desde varios kilómetros de distancia, incluida la A-42, la autovía que conecta Toledo con Madrid, lo que ha llamado la atención de numerosos conductores que circulan por esta vía.

Cortafuegos

También están interviniendo distintas máquinas de apoyo que trabajan en la zona con el objetivo de crear cortafuegos y limitar la expansión de las llamas.

De forma preventiva, el operativo ha contado además con una ambulancia de soporte vital básico, aunque por el momento no se han comunicado daños personales.

Las labores de extinción continúan a esta hora mientras los servicios de emergencia tratan de controlar un incendio que ha generado una importante humareda visible desde buena parte de la comarca de la Sagra.

Incendio forestal

Además, un dispositivo integrado por 12 medios terrestres, tres medios aéreos y 75 personas está trabajando en un incendio forestal que se ha declarado este miércoles en otra localidad toledana, Villarejo de Montalbán.

Las llamas han sido detectadas a las 7.03 horas, indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.



No hay datos sobre el tipo de superficie forestal que está siendo afectada por el incendio, en el que desde que se ha detectado han participado en las labores de extinción 12 medios terrestres, cinco medios aéreos y 82 personas, según el sistema Fidias.