Un hombre apuñala a una mujer en plena calle de Las Pedroñeras: está ingresada en la UCI con pronóstico reservado

Una mujer de 37 años ha sido apuñalada en plena calle de Las Pedroñeras (Cuenca). La herida se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Albacete con pronóstico reservado.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 22:00 horas de este lunes. En ese momento, la afectada se personó en el centro de salud del municipio con heridas de arma blanca en la cara y la pierna, según han confirmado desde el servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han confirmado que la mujer declaró que el autor de la agresión había sido un hombre y que el ataque se acaba de producir en la vía pública del municipio.

Tras ser evaluada en el centro sanitario por el equipo médico de urgencia, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) hasta el Hospital de Villarrobledo.

Desde allí, sobre las 2:00 horas de la madrugada fue derivada a su vez al Hospital Universitario de Albacete, para ser internada en la UCI. Desde el Sescam, apuntan que su estado es reservado.

Investigación

Por su parte, fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han informado que están investigando las circunstancias en las que se produjo el ataque sin confirmar que se hayan producido detenciones o que se trate de presunto caso de violencia machista.

Mientras, desde la Delegación del Gobierno han avanzado que en la actualidad presunto agresor y agredida no eran pareja pero que se está investigando si en el pasado podrían haber tenido algún tipo de relación sentimental.