Imagen del lugar del siniestro.

Imagen del lugar del siniestro.

Sucesos

Investigan al conductor de un tractor por el accidente en el que un motorista perdió la vida en Membrilla (Ciudad Real)

Se enfrenta a un presunto delito de homicidio imprudente.

Más información: Muere un motorista en Membrilla (Ciudad Real) al impactar contra un tractor en la carretera CR-6032

Publicada

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de homicidio imprudente en relación al siniestro vial que ocurrió el pasado 9 de junio en Membrilla (Ciudad Real) en el que falleció el conductor de una motocicleta.

Aquel día, sobre las 20:00 horas a la altura del punto kilométrico 2,500 de la carretera CR-6032, el tractor que conducía el ahora investigado colisionó con la motocicleta cuyo conductor falleció.

El Tribunal de Instancia de Manzanares ha recibido las diligencias en la Sección Civil y de Instrucción número 2, según ha confirmado la Guardia Civil.

El homicidio imprudente constituye un delito grave tipificado en el Código Penal con la pena de prisión de uno a cuatro años y la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.