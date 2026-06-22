Investigan al conductor de un tractor por el accidente en el que un motorista perdió la vida en Membrilla (Ciudad Real)

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de homicidio imprudente en relación al siniestro vial que ocurrió el pasado 9 de junio en Membrilla (Ciudad Real) en el que falleció el conductor de una motocicleta.

Aquel día, sobre las 20:00 horas a la altura del punto kilométrico 2,500 de la carretera CR-6032, el tractor que conducía el ahora investigado colisionó con la motocicleta cuyo conductor falleció.

El Tribunal de Instancia de Manzanares ha recibido las diligencias en la Sección Civil y de Instrucción número 2, según ha confirmado la Guardia Civil.

El homicidio imprudente constituye un delito grave tipificado en el Código Penal con la pena de prisión de uno a cuatro años y la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.