Dos heridos de 41 y 43 años en el choque de un turismo con un camión en Ajofrín (Toledo)

Dos hombres de 41 y 43 años han resultado heridos en el accidente de tráfico por la colisión de un turismo con un camión cisterna que transportaba gasoil en Ajofrín (Toledo). Ambos han sido trasladados en ambulancia hasta el Hospital de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.24 horas de la tarde de este jueves, en el kilómetro 94 de la N-401.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los bomberos del parque de Toledo, para contener el vertido de combustible del camión cisterna y evitar que se produzca una deflagración del mismo.

También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sonseca.