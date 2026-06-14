Cae un ladrón que robó en decenas de negocios de Cuenca, Toledo y Madrid: tenía 19 coches y usaba tecnología

El presunto ladrón durante uno de sus robos.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de una oleada de robos que afectó durante meses a municipios de las provincias de Cuenca, Toledo y Madrid.

La investigación ha permitido esclarecer un total de 44 hechos delictivos y recuperar 19 vehículos que supuestamente utilizaba dentro de una actividad criminal que destacaba por el empleo de tecnología de última generación.

La operación, denominada "Rurejo-1", comenzó a finales de 2025, cuando los agentes detectaron un incremento simultáneo de robos en establecimientos comerciales y de denuncias por sustracción de vehículos.

Detenido un presunto ladrón que robaba en comercios de Cuenca, Toledo y Madrid

Las pesquisas del Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón acabaron concluyendo que ambos fenómenos estaban relacionados y que detrás de ellos se encontraba una única persona.

Según la Guardia Civil, el detenido utilizaba dispositivos tecnológicos capaces de decodificar frecuencias para abrir vehículos sin necesidad de forzarlos. Una vez sustraídos, los empleaba para desplazarse por distintas localidades y cometer robos en comercios, donde buscaba principalmente el dinero de las cajas registradoras.

Detenido en Toledo

La amplitud geográfica de la actividad delictiva ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores. Aunque buena parte de los hechos se cometieron en numerosos municipios de la provincia de Cuenca, el sospechoso también actuaba en Toledo y Madrid, ampliando su radio de acción más allá del ámbito rural donde inicialmente se detectaron los robos.

La Guardia Civil atribuye al detenido 18 robos en establecimientos, 22 robos de vehículos, cuatro robos en el interior de vehículos, diez delitos de daños y un delito continuado contra la seguridad vial.

La fase final de la operación se desarrolló en la provincia de Toledo, donde los agentes interceptaron al sospechoso mientras conducía. Según la investigación, nunca había obtenido permiso de conducir.

Bienes recuperados

Durante la actuación policial fueron recuperados 19 turismos y abundante material especializado que presuntamente utilizaba para cometer los robos.

Entre los efectos intervenidos figuran herramientas de diagnóstico electrónico, decodificadores de frecuencias, llaves, documentación, piezas de vehículos destinadas al mercado de segunda mano y ropa que habría empleado durante los asaltos.

La Guardia Civil estima que el valor conjunto de los vehículos recuperados, el dinero sustraído y los daños ocasionados en los establecimientos afectados alcanza los 350.000 euros.

La investigación ha estado dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Tarancón, ante el que ha sido puesto a disposición judicial el detenido junto con las diligencias practicadas y los efectos recuperados.