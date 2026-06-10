Una reyerta en un bar de Yeles (Toledo) se salda con un hombre y una mujer heridos por arma blanca

Dos personas han resultado heridas por arma blanca durante una reyerta que ha tenido lugar en un bar de Yeles (Toledo) a última hora de la noche de este martes.

Este suceso ha tenido lugar a las 23:49 horas en un establecimiento situado en la calle Iglesia del este municipio sagreño, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

En la pelea se han visto implicados una mujer, cuyos datos no han trascendido, que ha sido atendida en el lugar por el médico de urgencias sin precisar traslado y un varón de 37 años cuya evacuación sí ha sido necesaria hasta el Hospital Universitario de Toledo en ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Además del médico de urgencias y la ambulancia, en el operativo también han participado agentes de Guardia Civil y Policía Local.