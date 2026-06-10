El incendio de un camión portacoches corta un ramal de la A-5 en Talavera: el fuego se adentra en una zona de pastos

Imagen del incendio que se ha desatado este miércoles en la A-5 a su paso por Talavera de la Reina. Plan Infocam

El incendio de un camión portacoches mantiene cortado desde el mediodía de este miércoles el ramal de la autovía A-5, en el kilómetro 118 en dirección Badajoz, en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).

Según ha indicado el servicio de emergencias 112, el incendio, que ya ha sido controlado, se ha originado en los neumáticos del camión. El suceso se ha comunicado a las 14:43 horas y se ha producido en la zona del monumento a la Batalla de Talavera de la Reina.

El fuego, que se ha propagado a la vegetación colindante, ha provocado el corte del ramal de la A-5 en el kilómetro 118, dirección Badajoz, por lo que se está dando acceso por la siguiente salida.

A la zona han acudido una ambulancia de soporte, los bomberos de Talavera de la Reina, personal de mantenimiento de carreteras y el Centro Operativo Regional de Incendios.

Además, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado a través de su perfil en la red social X de que se han movilizado dos medios aéreos y cinco terrestres y hasta 29 personas.