Los bomberos rescatan en Manzanares a cuatro personas que han quedado atrapadas en el incendio de una vivienda

Una mujer de 41 años ha tenido que ser hospitalizada en la madrugada de este domingo tras declararse un incendio en la planta baja de una vivienda de Manzanares (Ciudad Real), un suceso que también ha obligado a rescatar a otras tres personas que habían quedado atrapadas en el inmueble.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 6:41 horas desde una vivienda situada en la calle Murillo.

Como consecuencia del fuego, cuatro personas han quedado atrapadas en el interior del inmueble y han tenido que ser auxiliadas por los bomberos de Manzanares, que han logrado extinguir las llamas y ventilar posteriormente la vivienda.

La única persona que ha precisado asistencia sanitaria ha sido una mujer de 41 años, afectada por inhalación de humo. Tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladada en una UVI móvil al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de los servicios sanitarios movilizados para atender la emergencia.

Por el momento no han trascendido las causas que han originado el incendio.