Un fallecido de 89 años y una herida de 80 en un accidente de tráfico en Lezuza (Albacete)

Un hombre de 89 años ha muerto este viernes en un accidente de tráfico en la N-430, a su paso por Lezuza (Albacete), tras una salida de vía. El suceso también ha dejado una herida de 80 años que ha tenido que ser trasladada en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Albacete.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.15 horas de la tarde, en el kilómetro 466 de la citada vía.

Ambas personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo, por lo que una dotación de bomberos de Villarrobledo (Albacete) ha tenido que excarcelarlos.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, una UVI móvil, una ambulancia convencional y un médico de urgencias.