Choca contra cuatro coches aparcados, huye del lugar y acaba detenido tras agredir a un agente en Cuenca

La Policía Local de Cuenca ha detenido al conductor de un vehículo que, tras provocar un accidente en el que su turismo impactó contra cuatro coches estacionados, agredió posteriormente a un agente cuando trataba de impedir la retirada del vehículo.

Según ha informado el cuerpo municipal en redes sociales, los hechos ocurrieron en la madrugada del martes, sobre las 03:15 horas, en la calle Jorge Torner, cuando el mismo hombre ahora detenido sufrió un siniestro con su turismo, que terminó colisionando contra cuatro vehículos aparcados.

Tras el accidente, el conductor abandonó el coche en el lugar. Minutos después, cuando la patrulla de la Policía Local, junto al servicio de grúa municipal, procedía a retirar el vehículo implicado, el propio propietario del turismo regresó a la escena.

Fue entonces cuando el mismo conductor que había causado el accidente adoptó una actitud "muy agresiva" e intentó impedir la actuación de los agentes, llegando a agredir a uno de ellos.

Ante estos hechos, fue detenido inmediatamente por la Policía Local de Cuenca. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.