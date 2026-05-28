Un pueblo de Toledo se harta de los robos de dos conocidos ladrones: "Plantearemos patrullas vecinales nocturnas"

El robo de un vehículo durante la noche del pasado 26 de mayo en Valdeverdeja (Toledo) terminó con una persecución de la Guardia Civil y de los vecinos en busca de los culpables.

La operación terminó con dos detenidos, que estaban escondidos en dos fincas de la localidad, a los que se les acusa de cometer varios robos en el municipio en las últimas semanas.

Valdeverdeja lleva un tiempo luchando contra los robos. En concreto, el 29 de marzo y el 19 de abril de 2025 hubo manifestaciones en la localidad para protestar contra la oleada de robos que estaba viviendo, después de producirse entradas a varias naves y las sustracciones de maquinaria y baterías de coche.

Uno de los vecinos ha asegurado a la agencia de noticias EFE que, "gracias a la colaboración vecinal y al trabajo de la Policía, los individuos que robaban fueron detenidos y el pueblo volvió a la calma".

Sin embargo, tras su puesta en libertad, "han vuelto a crecer el número de robos en las últimas semanas, con entradas en casas y sustracciones en vehículos".

Patrullas ciudadanas

Por ello, ha anunciado que próximamente se organizará una reunión vecinal, en la que se abordarán una serie de propuestas para actuar ante esta situación.

Entre los planteamientos está la posibilidad de reactivar patrullas ciudadanas por las noches o manifestaciones como las organizadas hace un año.