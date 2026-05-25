Un fallecido y dos heridos al salirse un coche de la A-4 en Viso del Marqués (Ciudad Real)

Una persona, de la que se desconocen sus datos, ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico al salirse de la vía el vehículo en el que circulaba en la A-4, a la altura de Viso del Marqués (Ciudad Real).

Además, otras dos personas que viajaban en el vehículo han resultado heridas y trasladadas hasta un centro hospitalario, una en UVI y la otra en ambulancia.

Asimismo, los bomberos del parque de Valdepeñas han tenido que desencarcelar a dos de los ocupantes.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.16 horas de la tarde, en el kilómetro 230 de la vía, en sentido Madrid.

Además de los medios sanitarios movilizados, hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Guardia Civil.