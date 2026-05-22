Con la droga en la nevera: detenido en Talavera de la Reina con 15 tabletas de hachís entre yogures y salchichas

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina (Toledo) un punto negro de venta de hachís. Además, ha detenido al principal responsable como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La operación se ha saldado con un registro domiciliario en el que los agentes han intervenido 1.659 gramos de hachís, distribuidos en 15 tabletas envasadas al vacío y otras dos incompletas. Además, han hallado una báscula de precisión, 440 euros en metálico, tres teléfonos móviles y diversos útiles para la manipulación de la sustancia.

Lo llamativo del operativo se aprecia en el vídeo difundido por la Policía Nacional, donde se ve a un agente localizando las tabletas de hachís en el frigorífico de la vivienda, guardadas junto a alimentos de uso cotidiano como yogures, salchichas o botes de tomate frito.

La investigación se inició a mediados del mes de abril, cuando los agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas detectaron indicios de la actividad ilícita de un varón residente en la localidad.

Según las pesquisas, el detenido utilizaba su vivienda para almacenar y manipular el estupefaciente y mantenía contactos diarios con numerosos compradores en las inmediaciones del domicilio, especialmente en horario de tarde y noche.

El punto de venta ha quedado finalmente desarticulado tras el registro, lo que ha permitido intervenir toda la droga y el material utilizado para su distribución.