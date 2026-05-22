Detenido por más de 80 robos de vehículos y establecimientos en Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid en solo dos años

La Guardia Civil ha detenido en Ocaña (Toledo) a un hombre como presunto autor de 86 robos en establecimientos y de vehículos en las provincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid durante los años 2025 y 2026.

La investigación arrancó a inicios de 2025, cuando se detectó un "incremento significativo" de robos con fuerza en establecimientos comerciales y sustracciones de vehículos en municipios como Ocaña, Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer, La Puebla de Almoradiel, Villatobas y Villanueva de Alcardete.

Todos los delitos seguían el mismo modus operandi, ya que el autor de los hechos se desplazaba de forma itinerante entre distintas localidades y, utilizando diversas herramientas, conseguía manipular e inutilizar los sistemas de seguridad de los vehículos.

Después los usaba para desplazarse hasta los establecimientos seleccionados para cometer los robos. Entre los lugares seleccionados estaban farmacias, restaurantes, bodegas, estaciones de servicio, entre otros.

Registro y detención

El análisis técnico, la obtención de indicios y la colaboración e intercambio de información entre distintas unidades de la Guardia Civil permitieron centrar la investigación en un varón con antecedentes por delitos contra el patrimonio y cuya apariencia física coincidía con la observada en los robos.

Por ello, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del presunto autor, ubicado en Ocaña, que culminó con su arresto. Además, durante el registro se intervinieron herramientas y otros efectos utilizados para cometer los robos.