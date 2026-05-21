Muere un trabajador al ser atropellado por un tractor en una finca de Ciudad Real

Imagen de archivo de una UVI móvil del Sescam.

Un hombre de unos 30 años ha muerto este jueves al ser atropellado por un tractor mientras trabajaba en la finca El Lobillo del municipio ciudadrealeño de Alhambra.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 7.30 horas de la mañana, en un punto cercano al kilómetro 14 de la carretera CRP 1511.

Los sanitarios de los medios desplazados, una UVI y una ambulancia, no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima y solo han podido certificar el fallecimiento.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil.