Cinco heridos en el choque entre dos turismos en la N-320 a su paso por Cañaveras (Cuenca)

Un total de cinco personas han resultado heridas de diversa consideración tras el choque de dos vehículos en la N-320, a su paso por el municipio conquense de Cañaveras (Cuenca).

Los afectados son un hombre de 41 años, que ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Cuenca, otros dos varones de 56 y 59 y dos mujeres de 53 y 58, trasladados en ambulancia al mismo centro hospitalario.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.19 horas de la tarde de este lunes, en el kilómetro 181 de la vía.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil.