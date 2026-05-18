Desarticulan una banda en Albacete que vendía droga en "chiringuitos" de un mismo edificio: hay 12 detenidos

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a nueve hombres y tres mujeres con edades comprendidas entre 18 y 23 años, como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la venta de drogas en varios pisos de un edificio de alquiler social de la capital conocido como 'las 60 viviendas'.

La operación 'Melocotón' arrancó en octubre de 2025 a raíz de informaciones anónimas que señalaban a un grupo de personas dedicadas al tráfico de droga en varias viviendas de este edificio, ha informado la Policía Nacional.

A partir de ahí las pesquisas determinaron que se trataba de personas de 18 a 23 años que vendían cocaína, hachís y marihuana tanto a pequeños traficantes locales como a consumidores finales, y que disponían para ello de varias viviendas que funcionaban como "chiringuitos de droga".

Agentes de la Policía Nacional durante una operación antidroga en Albacete

En una vivienda de la cuarta planta, cinco jóvenes que habían cumplido recientemente la mayoría de edad se turnaban para atender el punto de venta de droga las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y la organización disponía además de otros inmuebles para guardar y distribuir la droga.

En el mismo edificio residía, con su pareja y un menor de edad, el líder de la organización, de 23 años y que también ha sido detenido.

La Policía ha relatado que el pasado 6 de mayo llevó a cabo los registros en los cinco domicilios que la organización tenía en el bloque de viviendas, así como otros tres inmuebles situados en distintas zonas de Albacete, y se incautó de 863 gramos de cocaína; 552 gramos de hachís; 2.449 gramos de marihuana; 1.500 euros en efectivo; dos armas simuladas; joyas y efectos utilizados para la distribución de droga.

Cocaína, hachís y marihuana

Asimismo, en el registro de la vivienda que servía como punto de venta de droga sorprendieron a tres de los detenidos con 200 dosis de cocaína, 60 de hachís, 150 de marihuana y una caja registradora para guardar la recaudación diaria, mientras que el resto de la cocaína, 840 gramos, estaba en una caja de caudales en otro de los pisos.

Además de los agentes de la Comisaría de Albacete, en el dispositivo han participado miembros de la Unidad Central de Intervención Policial, Guías Caninos y de la Unidad de Medios Aéreos.