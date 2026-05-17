Un incendio calcina una vivienda abandonada de Fuensalida (Toledo): así ha sido la intervención de los bomberos
El fuego se produjo sobre las 0.03 horas de este domingo y fue extinguido horas después.
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Los bomberos de los parques de Santa Olalla y de Toledo han tenido que extinguir un incendio originado sobre la medianoche de este sábado en una vivienda abandonada de Fuensalida (Toledo).
Aunque las llamas afectaron por el calor a la fachada de la vivienda aledaña, el suceso se saldó sin heridos ni desalojos
Según ha informado el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos, el fuego provocó el colapso parcial de la cubierta y afectó al tendido eléctrico. Por ello, solicitaron la desenergización de la zona hasta que las llamas fueron sofocadas.
El servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha detallado que el aviso se produjo a las 0.03 horas de este domingo, en un inmueble utilizado como nave de aperos de la calle Asunción de la Virgen del municipio.
Además de los bomberos, hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, técnicos de la compañía eléctrica y una ambulancia a modo preventivo.