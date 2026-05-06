Segundo trabajador fallecido en un accidente laboral en menos de 24 horas negras para Castilla-La Mancha

El trabajador de 40 años que había resultado herido de gravedad en una empresa de Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca) ha fallecido esta mañana en el Hospital General de Albacete. Se trata de la segunda muerte a causa de un accidente laboral en Castilla-La Mancha en menos de 24 horas.

El fallecido había quedado atrapado en una paletizadora de una empresa de setas ubicada en la carretera de La Roda del municipio conquense poco después de las 6:30 horas de la mañana.

Hasta el lugar se desplazaban bomberos de Motilla del Palancar que tuvieron que liberar al hombre que posteriormente fue atendido por un médico de urgencia y evacuado en UVI, en estado muy grave, al hospital albaceteño donde horas después ha fallecido.

Se trata del segundo accidente de esta naturaleza con resultado fatal ocurrido en la región en menos de 24 horas. Poco antes de la media noche, otro hombre de 50 años también se quedaba atrapado en el interior de una turbina de una máquina en una empresa metalúrgica de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Cuando el cuerpo del afectado fue desencarcelado por los bomberos, los servicios médicos solo pudieron certificar su muerte.

Además de estas dos muertes, lo que llevamos de semana está siendo especialmente dura en lo que a siniestralidad laboral se refiere. Y es que solo en la jornada del martes se han contabilizado otros dos accidentes importantes. En uno, un hombre de 52 años se ha electrocutado cuando manipulaba un cuadro eléctrico en Escalona (Toledo) y en otro, otro varón de 28 años se ha quedado atrapado en un foso de cuatro metros de altura en una obra de Tobarra (Albacete).