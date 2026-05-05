Roban en un centro comercial de Toledo y provocan una persecución de 40 km con coches policiales embestidos

El vehículo utilizado por los presuntos ladrones sufrió un accidente en Mora.

La Policía Nacional ha recuperado 42 teléfonos móviles, una tablet y tres ordenadores portátiles sustraídos en un robo con fuerza en un centro comercial de Toledo, tras una peligrosa persecución de 40 kilómetros que se ha saldado con la detención de uno de los presuntos autores en la localidad de Mora.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 9 de abril, cuando los vigilantes de seguridad alertaron de la presencia de un vehículo sospechoso en el entorno del centro comercial.

Según ha informado la Policía, los dos ocupantes del coche fracturaron la vidriera exterior y el escaparate del establecimiento utilizando una alcantarilla metálica, logrando sustraer numerosos dispositivos electrónicos valorados en más de 40.000 euros.

Huida a gran velocidad

Al detectar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida en vehículo, iniciándose una persecución a gran velocidad por distintas vías urbanas e interurbanas que se prolongó durante unos 40 kilómetros.

Durante el seguimiento, el coche en fuga llegó a embestir a varios vehículos policiales, causando daños materiales y lesiones a algunos agentes.

La persecución finalizó en Mora, donde el vehículo colisionó contra un muro.

Un detenido

En ese momento, uno de los ocupantes fue detenido cuando trataba de huir con el botín, mientras que el otro logró escapar, por lo que la investigación continúa abierta para su localización y para determinar si hubo más personas implicadas.

Efectos recuperados.

Como resultado de la intervención, los agentes recuperaron la mayor parte de los efectos sustraídos, entre ellos 42 teléfonos móviles, una tablet y tres ordenadores portátiles.

Al detenido se le imputan presuntos delitos de robo con fuerza, resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, un delito contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.