Atropellan a una niña de 6 años en el barrio de Santa Bárbara de Toledo: ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario

Imagen del lugar en el que se ha producido el atropello.

Una niña de 6 años ha sido atropellada por un turismo en la tarde de este lunes en el barrio de Santa Bárbara de Toledo.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18:00 horas, en el Paseo de la Rosa, concretamente a la altura del bar El Telón, en las inmediaciones de la estación de tren.

Desde el servicio de urgencias y emergencias de Castilla-La Mancha, han confirmado que hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil que ha atendido a la niña in situ y después la ha trasladado de urgencia al Hospital Universitario.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Local que se han encargado de asegurar la zona mientras el sector sanitario atendía a la pequeña y que también se ha hecho cargo de la investigación.