El gas de la risa se populariza en Castilla-La Mancha: un detenido por comercializar esta droga en un bar de copas

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Yuncos (Toledo) a un hombre acusado de un presunto delito contra la salud pública por vender óxido nitroso, una droga conocida como gas de la risa.

Los hechos se han desencadenado cuando efectivos de la Unidad de Empleo Táctico detectaron un comportamiento inusual en un local de copas de este municipio sagreño, por lo que realizaron una requisitoria para acceder al interior del establecimiento y llevar a cabo una redada.

Una vez dentro, pudieron observar que los clientes portaban globos con este gas y había numerosas botellas en el local.

En total, en el registro aprehendieron 48 de estas botellas dispuestas para su venta, además de un spray de defensa personal no homologado, un arma blanca y varias dosis de sustancias estupefacientes junto con 635 euros en efectivo.

El único detenido, que se encontraba en el interior del local, también tenía una requisitoria judicial en vigor.

Desde el Instituto Armado recuerdan que la inhalación directa de óxido nitroso en globos o cartuchos sin control médico puede provocar daños neurológicos, asfixia y lesiones físicas.

Esta actuación se enmarca en la Operación CERES 2.0 y ha sido ejecutada en coordinación con agentes de la Guardia Civil de Illescas y Seseña.