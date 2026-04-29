Grave accidente en la A-3 en la provincia de Cuenca: la autovía está cortada en sentido Valencia

Imagen del lugar del accidente recogido por las cámaras de la DGT.

Un grave accidente en el que se ha visto involucrado un tráiler ha provocado el corte total de la autovía A-3 en sentido Valencia a la altura de Cervera del Llano (Cuenca).

Este suceso ha tenido lugar sobre las 19:00 horas a la altura del kilómetro 138 en sentido ascendente de la circulación, ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Por el momento se desconoce la cantidad de personas que han podido resultar heridas.

Eso sí, en el dispositivo han sido movilizados un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico, médico de urgencias, y bomberos del parque de Tarancón que están procediendo al rescate de los afectados.

De igual modo, agentes de la Guardia Civil se están encargando de asegurar la zona.

La web de la Dirección General de Tráfico (DGT), recoge que el corte está provocando más de 3 kilómetros de retenciones, hasta la localidad de Villares del Saz (Cuenca).

Desvío alternativo

Para sortear este punto, se ha articulado un desvío alternativo para el tráfico desde el kilómetro 130 de la A-3 hacia la CM-2117 hasta San Lorenzo de la Parrilla, enlazando con la N-420 hasta La Almarcha y para regresar de nuevo con la A-3 en el kilómetro 154.

Este accidente se produce una semana después de que otro accidente entre dos camiones que transportaban neumáticos y polietileno, respectivamente, provocara un incendio que obligó cerrar el tráfico en la A-3 durante 36 horas.

Noticia en actualización

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