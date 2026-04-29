Detenido un hombre y su expareja tras robar a punta de cuchillo en una estación de servicio de Albacete

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un robo con intimidación cometido el pasado 2 de abril en una estación de servicio de la capital albaceteña. Los hechos ocurrieron cuando, según la investigación policial, un varón accedió al establecimiento con el rostro cubierto y amenazó al dependiente con un cuchillo de grandes dimensiones para hacerse con la recaudación de la caja.

Tras recibir el aviso a través del teléfono de emergencias 091, varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Allí, el trabajador relató lo sucedido y facilitó los primeros datos para iniciar la investigación.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor material del robo, que fue detenido posteriormente. En el registro practicado en su domicilio, los agentes localizaron en una bolsa las prendas de ropa supuestamente utilizadas durante el asalto.

Además, la Policía pudo determinar que el arrestado contó con la colaboración de su expareja, que presuntamente realizó labores de vigilancia durante la comisión del delito. Por este motivo, también fue detenida. Ambos han sido puestos a disposición judicial junto al atestado policial y las diligencias practicadas durante la investigación.