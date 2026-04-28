Detenido en Albacete un hombre de 31 años que circulaba por la A-33 con casi 39 kilos de cocaína

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Marbella (Málaga) de 31 años de edad y nacionalidad lituana al pillarlo en Caudete (Albacete) con 38,4 kilos de cocaína listos para su distribución y venta.

Los agentes identificaron al ocupante de un vehículo que circulaba por la autovía A-33, generando ciertas dudas a los agentes de servicio sobre la forma de actuar del conductor y único ocupante durante su identificación.

Por ello, realizaron un registro de sus pertenencias y del vehículo, localizando en el interior de una maleta 35 paquetes precintados que contenían una sustancia blanquecina, con un peso de 38.400 gramos. Al someterla a un narcotest resultó ser cocaína.

Este hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a las dependencias policiales para la instrucción de las pertinentes diligencias, quedando intervenido el vehículo donde se transportaba la droga.

Con los 38,4 kilos que fueron requisados podrían haberse elaborado unas 424.800 dosis de cocaína.

Las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de la localidad albaceteña de Almansa, en funciones de guardia.