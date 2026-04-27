Muere un hombre de 51 años al salirse de la carretera con su moto en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Un hombre de 51 años ha muerto este lunes al salirse de la carretera por la que circulaba con su moto en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). La víctima ha fallecido en el acto, por lo que no ha recibido asistencia sanitaria.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 15.54 horas de la tarde en el kilómetro 128 de la N-420.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado, un médico de Urgencias y una ambulancia, además de agentes de la Guardia Civil.