La Guardia Civil encuentra un cadáver en la zona donde busca a un hombre desaparecido en Cuenca
Los agentes han iniciado los trabajos para la identificación del cuerpo.
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La Guardia Civil ha localizado este miércoles el cadáver de una persona en la zona donde se busca a un vecino de Osa de la Vega (Cuenca), que lleva desaparecido desde enero. El cuerpo está todavía sin identificar.
Fuentes de la Benemérita han indicado a la agencia de noticias EFE que los agentes ya han iniciado los trabajos para investigar la identidad del cadáver.
Desaparecido el 23 de enero
El varón desaparecido que un operativo policial buscaba en la zona es Constantin, un hombre de 50 años al que se le perdió la pista el pasado 23 de enero en el municipio conquense.
Según informó el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas, el hombre mide 1,70 metros y es de complexión corpulenta.
⚠️🚹DESAPARECIDO🚹⚠️— CNDES (@cndes_oficial) February 4, 2026
Edad 50 años
🧐Última localización #cuenca
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Asimismo, tiene los ojos verdes y el pelo liso, corto y castaño.