Un hombre de 61 años muere a la entrada de Quismondo (Toledo) al chocar contra un árbol el coche que conducía

Una de las entradas a Quismondo por la N-V.

Un hombre de 61 años ha fallecido en Quismondo (Toledo) después de que el vehículo que conducía impactara contra un árbol.

Este accidente fatal ha ocurrido a las 21:40 horas de este lunes en una de las entradas por la carretera N-V al municipio toledano, han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta allí se desplazó rápidamente un médico de urgencias y una UVI móvil que no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.

En el operativo también han participado bomberos de Santa Olalla que se encargaron de desencarcelar el cuerpo del finado que había quedado atrapado en el chasis.

Además, agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil se encargaron de asegurar la zona mientras se prolongó el dispositivo.