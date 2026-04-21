Un enganche de luz ilegal provoca un incendio en una chabola en Tomelloso (Ciudad Real): un hombre ha resultado herido

Un hombre de 39 años ha resultado herido esta madrugada al declararse un incendio en la chabola en la que se encontraba en Tomelloso (Ciudad Real). Las llamas fueron causadas por una chispa que saltó de un enganche ilegal al tendido eléctrico.

Este suceso ha tenido lugar sobre las 5:30 horas de este lunes en el polígono industrial El Bombo del municipio tomellosero, han apuntado desde el 112 de Castilla-La Mancha.

Nada más declararse el incendio, al lugar de los hechos han sido movilizados agentes de Policía Local, Guardia Civil y bomberos del parque de Tomelloso.

Por su parte, los servicios médicos atendieron al único ocupante de la infravivienda, que como consecuencia del incendio se había producido quemaduras en las piernas. Tras practicarle los primeros auxilios en el lugar, ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico al hospital del municipio.

La investigación preliminar apunta a que las llamas partieron de un enganche ilegal con el que este surtía de fluido eléctrico la chabola en la que habitaba.