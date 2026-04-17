La Policía busca a un conductor temerario que impactó contra ocho coches en Toledo y huyó de la ciudad

Captura del vídeo publicado en redes sociales donde se observa al conductor impactando con vehículos estacionados y vallas.

La Policía Local busca a un conductor que sembró el caos en la madrugada de este viernes en el barrio toledano de Santa Bárbara después de provocar daños en al menos ocho vehículos estacionados en un callejón sin salida situado a la altura del número 120 del paseo de la Rosa, tras este incidente se fugó de la ciudad.

Los hechos han ocurrido sobre las 00:30 horas, cuando un turismo ha accedido a dicho callejón y ha comenzado a realizar maniobras hacia adelante y hacia atrás con las puertas abiertas y sin control, según se aprecia en un vídeo grabado por un vecino y difundido posteriormente en redes sociales.

Según han precisado fuentes de la Policía Local a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha durante las maniobras, el vehículo impactó contra varios coches estacionados, la acera y vallas de separación del mobiliario urbano, causando daños tanto en los vehículos como en estos elementos públicos.

El propio coche implicado también sufrió desperfectos visibles en cada una de sus puertas e incluso arañazos al impactar contra los coches estacionados. Tras los impactos, el conductor abandonó el callejón, regresó al paseo de la Rosa y huyó del lugar.

Como indican fuentes municipales, la Policía Local identificó la matrícula del vehículo esa misma noche a través de las cámaras de seguridad. Los agentes se desplazaron al domicilio vinculado al turismo, un vehículo procedente del polígono industrial, aunque no localizaron a su conductor. La investigación continúa abierta.

Asimismo, las cámaras municipales permitieron comprobar que el vehículo abandonó la ciudad de Toledo tras el suceso y que, hasta el momento, no ha vuelto a acceder al casco urbano.

Varios propietarios de los vehículos dañados ya han acudido a dependencias de la Policía Local para presentar denuncia. Aquellos que todavía no lo han hecho serán informados a través de la identificación de sus matrículas.