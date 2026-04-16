Cae en Gerindote un macrolaboratorio de cocaína operativo 24 horas con "cocineros" de Colombia

Las fuerzas de seguridad han desmantelado un macrolaboratorio de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína en una nave industrial de Gerindote (Toledo) en el marco de una operación conjunta desarrollada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que se ha saldado con 13 personas detenidas.

La actuación, denominada operación 'Sircan', ha permitido intervenir cerca de ocho toneladas de harina de maíz impregnada con cocaína, nueve kilos de droga ya procesada con una pureza próxima al 93 % y unos 3.500 kilos de precursores químicos utilizados en la elaboración del estupefaciente, además de otras sustancias como cocaína rosa, MDMA, marihuana o poppers.

El laboratorio, ubicado en un polígono industrial del municipio y camuflado entre otras empresas con apariencia legal, funcionaba de manera ininterrumpida durante las 24 horas y estaba operado por expertos "cocineros" desplazados expresamente desde Colombia.

En su interior se realizaban todas las fases del proceso: extracción, precipitación, filtrado, prensado y empaquetado del clorhidrato de cocaína, que posteriormente era preparado en forma de "ladrillos" identificados con logotipos propios de la organización para su distribución en el mercado ilícito.

Operación internacional

La investigación se inició en 2022, cuando los agentes detectaron envíos de cocaína ocultos en contenedores marítimos procedentes de Sudamérica con destino al puerto de Rotterdam, desde donde la droga era redistribuida a España y otros países europeos.

La primera fase operativa se desarrolló en abril de 2025 en Cartagena, donde se interceptó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína en origen.

La segunda fase tuvo lugar en febrero de este año con el desmantelamiento del laboratorio en Gerindote y varios registros en la Comunidad de Madrid, en los que fueron detenidas siete personas, incluido el presunto líder de la organización.

Durante estos registros se incautaron unos 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas incapacitantes, una máquina de contar dinero y tres vehículos de alta gama.

Incautación en el macrolaboratorio de Gerindote. Guardia Civil

La última fase se desarrolló en marzo con nuevas actuaciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia, donde se intervinieron otros 70.000 euros en efectivo y relojes de lujo, culminando la operación con la detención del resto de los integrantes de la red.

Además, de forma paralela, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera en Toledo ha llevado a cabo una investigación patrimonial que ha permitido adoptar medidas cautelares sobre siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias vinculadas al entramado criminal.

La operación ha contado con la participación de más de 300 agentes y con la colaboración policial internacional de países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Uruguay, Francia, Países Bajos y Portugal, en lo que las autoridades consideran una de las mayores actuaciones contra el narcotráfico desarrolladas en Castilla-La Mancha en los últimos años.