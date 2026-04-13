Cinco heridos, dos de ellos menores, en el accidente entre dos coches en Viso del Marqués (Ciudad Real)
Todas las víctimas han sido trasladadas hasta el Hospital General Universitario de la capital de provincia.
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Cinco personas, dos de ellas menores, han resultado heridas en una colisión frontal entre dos turismos en la CM-4111 en Viso del Marqués (Ciudad Real).
Los heridos son una mujer de 41 años, dos hombres de 64 y 43 y dos niñas de 11 y 12 años. Todos ellos han sido trasladados en ambulancia hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 17.41 horas de la tarde de este lunes en el kilómetro 57 de la citada vía.
Hasta el lugar también se han desplazado un helicóptero medicalizado y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.