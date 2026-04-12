Un accidente de tráfico en La Puebla de Montalbán (Toledo) termina con tres personas atrapadas

Tres personas han tenido que ser rescatadas tras un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en la carretera CM-4000 a la altura de La Puebla de Montalbán (Toledo).



Según ha informado el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo, los heridos, que se encontraban atrapados y han tenido que ser excarcelados, han sido trasladados por los servicios sanitarios al centro hospitalario más cercano.

En las imágenes que han difundido se observa como uno de los coches ha volcado lateralmente y el otro turismo ha sufrido también daños severos. Por el momento, no consta más información sobre los tres pasajeros desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

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