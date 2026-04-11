Tres individuos vuelan con explosivos un cajero automático en un pequeño pueblo de Toledo

Un robo casi de película ha roto la tranquilidad de Montearagón (Toledo), un pequeño pueblo de apenas 600 habitantes situado en la comarca de Torrijos.

Esta madrugada una banda de ladrones ha colocado explosivos en el único cajero que hay en la localidad provocando una potente deflagración que ha causado importantes daños materiales en la oficina bancaria.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han confirmado que un testigo presencial ha asegurado haber visto a tres personas salir corriendo del lugar de los hechos tras la explosión.

Por el momento, no ha trascendido la cantidad de dinero que la banda habría sustraído del terminal.

Las mismas fuentes han apuntado que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para localizar a los causantes del ataque.