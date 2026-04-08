Un detenido en Albacete por mandar a un hombre fotos de su hija en ropa interior junto a textos vejatorios

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por difundir imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento y practicar actos de hostigamiento contra ella.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, después de que recibiera en el buzón del domicilio de su padre fotografías suyas en ropa interior, acompañadas de textos de carácter vejatorio y difamatorio sobre su vida personal.

En dichos escritos se vertían acusaciones falsas que atentaban contra su honor, insinuando conductas íntimas y exponiendo aspectos de su entorno familiar, lo que generó en la víctima una situación de angustia y temor.

Posteriormente, la denunciante comunicó que alguien había depositado estos mismos documentos en el garaje del domicilio familiar.

Tras una investigación en el ámbito digital, los agentes pudieron determinar que las imágenes habían sido facilitadas por la víctima, en un contexto de confianza, a un varón con el que mantenía una relación personal, y lograron identificar plenamente al presunto autor de los hechos, procediendo a su detención.