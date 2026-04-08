Cae una banda de aluniceros que desvalijó una joyería de Sonseca: los daños y el botín superan el millón de euros

La Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal especializado en robar joyerías por el método del alunizaje. Entre los 27 delitos que se le imputan por diferentes provincias de todo el país se encuentra un asalto a una joyería de Sonseca (Toledo).

La operación se ha saldado con la detención de seis personas con edades entre 27 y 60 años por la comisión de diferentes robos entre los meses de noviembre de 2025 y marzo de 2026.

El valor de las joyas sustraídas, los vehículos utilizados y los daños ocasionados asciende aproximadamente a un millón de euros, según los investigadores.

Han sido varias las joyerías que se han visto afectadas por esta organización en las que los agentes pudieron corroborar idéntico modus operandi, determinando así la existencia de un grupo perfectamente organizado que actuó en las localidades de Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Sénia (Tarragona), Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanés (Madrid) y Campohermoso-Níjar (Almería)

En la fase final de la operación se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios y uno en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en las provincias de Castellón, Madrid y Toledo, en los que se intervinieron efectos procedentes de los robos y otros elementos de interés para la investigación.

Modus operandi

Los integrantes del grupo actuaban de forma perfectamente coordinada, y, con un claro reparto de funciones. Realizaban labores previas de vigilancia y reconocimiento de los establecimientos, seleccionando cuidadosamente los objetivos antes de ejecutar los robos.

Para la comisión de los robos ocultaban su rostro, empleaban guantes para dificultar la acción policial y utilizaban el método del alunizaje, empleando vehículos de gran potencia, en muchos casos sustraídos o con placas manipuladas, con los que accedían de forma violenta a los establecimientos.

Una vez en el interior, sustraían principalmente joyas y relojes de alto valor en un corto espacio de tiempo, mientras otros miembros del grupo realizaban funciones de vigilancia y apoyo para asegurar la huida.

El grupo contaba además con capacidad logística para desplazarse entre provincias y operar de forma continuada en diferentes puntos del territorio.

Las investigaciones han permitido determinar que las joyas sustraídas eran vendidas de forma inmediata en un establecimiento de segunda mano, dificultando su recuperación y trazabilidad.

A los seis detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de los detenidos.

El desarrollo de la operación ha sido posible gracias a la actuación conjunta y coordinada de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Castellón, Madrid, Toledo y Teruel junto con la UTI de Terres del Ebre de Mossos d`esquadra, que han trabajado de manera estrecha y coordinada, compartiendo información y líneas de investigación, lo que ha resultado clave para el total esclarecimiento de los hechos y la desarticulación del grupo criminal.