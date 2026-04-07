Herido grave un hombre de 51 años tras ser agredido con una katana en Molina de Aragón (Guadalajara): hay un detenido

Imagen de archivo de un helicóptero del Sescam.

Un hombre de 51 años ha resultado herido grave tras ser víctima de una agresión con una katana en Molina de Aragón (Guadalajara). Tras ser atendido por el médico de Urgencias, ha sido trasladado en helicóptero hasta el hospital de la capital de provincia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el herido se presentó en el centro de salud del municipio sobre las 22 horas del lunes.

Hasta el lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil.

Un detenido

Según la agencia de noticias EFE, los agentes han detenido a una persona como la presunta autora de los hechos en la mañana de este martes.

Por el momento, se desconocen más datos sobre el detenido y sobre las circunstancias en las que se han producido los hechos.