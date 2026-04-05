Muere un trabajador de 43 años al ingerir lubricante industrial en una empresa de Tarancón

Un trabajador de 43 años ha fallecido en la madrugada de este domingo tras intoxicarse por la ingestión de lubricante industrial en un taller de una empresa de excavaciones y derribos situado en Tarancón (Cuenca), según han informado fuentes del servicio de emergencias.

El aviso se recibió a las 21:50 horas de este sábado en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, tras alertarse de que un trabajador había ingerido lubricante industrial en un taller ubicado en el kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200.

Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil con base en Tarancón y agentes de la Guardia Civil para atender la emergencia. Sin embargo, el afectado falleció finalmente a las 00:45 horas de la madrugada de este domingo.

Debido a las circunstancias del suceso, el 112 de Castilla-La Mancha activó también un preaviso al equipo de asistencia psicosocial de la Cruz Roja para intervenir en apoyo a las personas afectadas por este trágico suceso.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la ingestión del lubricante industrial, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.